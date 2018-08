Il terrificante video dell'aereo in picchiata durante l'atterraggio nel mezzo del tifone Cimarron

Mercoledì 29 Agosto 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un atterraggio da brividi che ha terrorizzato i passeggeri del volo della All Nippon Airways in procinto di arrivare all'aeroporto di Tokyo Narita.L'aereo si trovava nella fase di discesa nel bel mezzo del tifone Cimarron che ha colpito il Giappone nei giorni scorsi quando all'improvviso è sbalzata in picchiata verticale verso il suolo.Solo i riflessi del comandate che ha eseguito una manovra spettacolare hanno evitato una tragedia che sarebbe stata catastrofica riportando il velivolo in quota.