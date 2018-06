Videogioco simula sparatorie nelle scuole, genitori delle vittime lanciano la petizione per il ritiro: «Vergognoso»

Lunedì 4 Giugno 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:26

Unche simula lesarebbe stato ritirato dalla piattaforma Steam, dopo che i genitori delle vittime hanno espresso sdegno nei confronti del gioco.Come riporta il sito The Indipendent , unacon 200 mila firme avrebbe richiesto il ritiro di "Active Shooter" dalla piattaforma di proprietà di Valve Inc prima del rilascio il 6 giugno. Il gioco sarebbe costato tra i 5 e i 10 dollari e l'utente avrebbe potuto scegliere di impersonare un membro della polizia americana antisommossa o un killer sanguinario che spara alle persone che incontra sul proprio cammino.Secondo la descrizione del gioco - che sarebbe stata rimossa dal sito dell'editore - «i giocatori avrebbero potuto».«La società dovrebbe affrontare l'ira di tutti coloro che si preoccupano della sicurezza scolastica e pubblica e dovrebbe iniziare immediatamente. Non bisogna comprare questo gioco per i figli o qualsiasi altro gioco realizzato da questa azienda», avrebbe scritto Fred Guttenberg, padre di Jaime, una dellenella sparatoria della scuola in Florida.La Valve Inc avrebbe replicato che lo sviluppatore del gioco, Ata Berdiyev, era une che sarebbe statodalla lista dei venditori approvati.