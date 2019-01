I genitori la sgridano perché non lava i piatti, 13enne fugge di casa: trovata morta dopo 3 giorni

Amber Peat: Girl, 13, 'found hanged after chores row' - BBC News This is absolutely tragic. You can see how desperately sad she was in these photographs. The parents should be locked up for the emotional abuse & neglect she suffered. RIP Amber #AmberPeat https://t.co/HYLryq0DFk — Me_Jul35 (@MeJul35) 28 gennaio 2019

Viene rimproverata dalla mamma perché non lava i piatti, 13enne fugge di casa e si uccide. La storia di Amber Peat ha sconvolto il Regno Unito, dopo che la piccola si è impiccata in un bosco vicino alla casa in cui si trovava in vacanza con la famiglia in Cornovaglia. Pare che la giovane avesse avuto una discussione con i suoi genitori perché non avrebbe pulito una scatola con del cibo e poco dopo la coppia ha sentito sbattere la porta.Nessuno ha dato peso a quello che è sembrato da subito un gesto d'ira di un'adolescente, ma quando la 13enne non è tornata a casa tutti si sono molto allarmati. La madre ha chiamato la polizia e denunciato la scomparsa, ma il suo corpo è stato trovato solo 3 giorni dopo, privo di vita, in un bosco vicino la loro abitazione. Secondo le ricostruzioni, come riporta anche la stampa locale , la ragazzina si sarebbe tolta la vita impiccandosi a un albero.Pare che Amber fosse finita sotto le attenzioni di un pedofilo, per questo motivo i genitori le avevano dato una serie di restrizioni, come il non poter andare in spiaggia. Nel corso di quella vacanza ci sono state molte discussioni, hanno ammesso la madre e il padre, ma mai avrebbero pensato che le conseguenze potessero essere così tragiche.