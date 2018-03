Vienna, attacco a coltellate al Prater: «Almeno 3 feriti gravi»

Un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito diverse persone a Vienna, nel quartiere di Leopoldstadt, nei pressi del parco del Prater. Tre feriti, in particolare, sarebbero in condizioni gravi. Lo riferisce il quotidiano Kronen Zeitung, aggiungendo che è scattata una massiccia caccia all'uomo per individuare e fermare l'aggressore, attualmente in fuga.

Mercoledì 7 Marzo 2018, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 00:14

Ignote al momento le cause dell'attacco.I feriti gravi sono due donne e un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore avrebbe colpito prima 3 persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Poi è fuggito verso la metropolitana dove avrebbe ferito un altro passante. I residenti della zona sono stati invitati a non uscire di casa mentre prosegue la caccia all'uomo da parte della polizia.