Vietato parlare di «lager nazisti polacchi», Varsavia approva la legge. Israele: «Negazione dell'Olocausto»

Il Senato polacco ha approvato il disegno di legge che vieta di parlare di "lager polacchi". Lo riporta l'agenzia di stampa Pap, ricordando che il provvedimento, approvato dalla Camera bassa la settimana scorsa e che ora dovrà essere firmato dal presidente, aveva sollevato un'ondata di critiche in Israele, al punto da essere definito dal premier Benjamin Netanyahu «un tentativo di riscrivere la storia».



La legge prevede ammende o pene di reclusione fino a tre anni per chiunque definisca i lager nazisti in Polonia «campi di sterminio polacchi». Per il Partito di governo Diritto e Giustizia il provvedimento ha il solo scopo di difendere la reputazione del paese ed impedire l'uso di formulazioni non corrette per descrivere la sua storia ma da molti la legge è vista come strumento utilizzabile per negare casi di complicità da parte polacca in crimini di guerra. Il presidente del Senato, Stanislaw Karczewski ha assicurato l'intenzione del paese di portare avanti il dialogo con Israele e spiegare cosa abbia motivato la messa a punto della legge.

Giovedì 1 Febbraio 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 10:17

