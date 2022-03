Viktor Dudar, morto in Ucraina noto giornalista di Leopoli. Aveva già combattuto nel 2014 nel Donbass

Già nel 2014 aveva combattuto in prima linea nel Donbass, nonostante gli fosse stato offerto un posto nell'ufficio stampa dell'esercito. Aveva preferito aiutare gli ucraini, proprio come in questa occasione. Ma Viktor Dudar, noto giornalista investigativo di Leopoli, è morto in una battaglia con le milizie di Putin a Mykolaiv. A Zhovkva, sua città natale, sono stati dichiarati due giorni di lutto. Viktor, spiegano i media ucraini, lascia la moglie Oksana e la figlia Sofia. Dopo aver combattuto nel Donbass era tornato a Leopoli dove aveva continuato a lavorare nel quotidiano Express occupandosi di giornalismo investigativo specialmente in ambito militare. Fin dai primi giorni della guerra però era tornato al fronte per difendere l'Ucraina. Nella sua città natale di Zhovkva, dal 6 all'8 marzo sono stati dichiarati giorni di lutto, con le bandiere blu e gialle che sono state sventolate a mezz'asta.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA L’Ucraina? Sta nell’Unione sovietica. Il giallo del... IL REPORT Ucraina, l'inferno di Mariupol: quasi diecimila cittadini in... IL CASO Oligarchi russi, yacht e immobili congelati in Italia (anche la villa...