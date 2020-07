Vince alla vittoria, ma mentre festeggia provoca un incidente con cinque morti

I festeggiamenti per celebrare il premio vinto alla lotteria si trasformano presto in una tragedia.



Il ghanese Kpodo, 30 anni, ha provocato un incidente mentre guidava nella periferia della città di Tegbi, per festeggiare la sua vincita alla lotteria. L'incidente ha lasciato cinque vittime oltre a diversi feriti, secondo quanto raccontato dal quotidiano locale Atinkaonline. Al momento della tragedia l'uomo è fuggito, ma pochi giorni dopo si è consegnato alla polizia.



Kpodo ha vinto un premio di 1.200 cedis ghanesi, circa 208 dollari e per festeggiare il fortunato evento si era fatto prestare un'auto da un amico per fare una passeggiata con gli amici.



Tuttavia, mentre cercava di sorpassare altri veicoli a alta velocità, Kpodo ha perso il controllo della macchina e ha colpito un'abitazione. L'impatto della macchina contro l'edificio ha ucciso cinque persone, tra cui due bambini di 2 e 9 anni, e ne ha ferite altre.



