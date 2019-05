Lambert divide la Francia, altolà dei giudici: «Continuate le cure»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

PARIGI - I principali media francesi ieri, hanno aperto una diretta sui loro siti internet, per tutti lo stesso titolo, affaire Vincent Lambert, un live per seguire minuto per minuto, la fine di Vincent, ex infermiere, amante dei Pink Floyd, figlio di Viviane e Pierre, marito di Rachel, 42 anni, di cui gli ultimi dieci passati steso in un letto. Al suo capezzale si è spaccata la famiglia, e con la famiglia la Francia. Da una parte i genitori, che vogliono che le sonde del cibo e dell'acqua lo mantengano vivo, dall'altra i medici e Rachel, che giudicano il suo stato irreversibile e dicono basta all'accanimento terapeutico.Ieri mattina i medici dell'unità di cure palliative dell'ospedale di Reims avevano cominciato la sospensione delle cure, avevano tolto la sonda dell'alimentazione forzata e diminuito l'idratazione. È quello che prevede il protocollo della legge Leonetti sul fine vita, con una sedazione continua. Una decisione presa dopo anni di battaglie giudiziarie, e un ultimo via libera del consiglio di Stato e della Corte europea dei diritti umani.Poi ieri sera, intorno alle undici, l'ennesimo colpo di scena: la corte d'appello di Parigi ha detto no, e ha ordinato la ripresa immediata dei trattamenti, come raccomandato dal Comitato dei diritti delle persone handicappate dell'Onu. «È una vittoria sullo stato francese» esulta l'avvocato dei genitori Lambert. Il caso si riapre per sei mesi.