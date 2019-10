Vincita record alla lotteria: 190 milioni di euro. Biglietto acquistato nel Regno Unito

Jackpot da record nel Regno Unito dove sono stati vinti 190 milioni di euro alla lotteria EuroMillions. Il fortunato giocatore è anonimo e residente nel Regno Unito. La vincita gli porterà in tasca 170 milioni di sterline lorde (pari appunto a quasi 190 milioni di euro) come ha annunciato oggi l'operatore Camelot, citato dalla Bbc.



L'identità del titolare del tagliando vincente resterà riservata, assicura Camelot, precisando di non voler rivelare nemmeno se si tratti di un singolo giocatore o di un pool. Se fosse un individuo, osserva la Bbc, andrebbe immediatamente inserito nella lista annuale delle 1000 persone più ricche del Regno.



Dopo la ricchissima (e difficilmente immaginabile) vincinta, il nuovo jackpot di Euromillions sarà di 17 milioni di euro, a partire dalla prossima estrazione, che si terrà venerdì. Euromillions è una lotteria molto amata, che negli anni ha riscosso un incredibile successo in tutti i paesi in cui è possibile giocare: Regno Unito, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. Nella lista manca l'Italia, ma il motivo è molto semplice: da noi il Superenalotto resta una vera e propria istituzione, che non teme rivali.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA