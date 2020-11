Viola il lockdown e lascia aperta la palestra, gestore multato per 83mila euro

Aveva deciso di violare il lockdown imposto dalle restrizioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, lasciando aperta la sua palestra. Un gestore, però, è stato punito con una multa salatissima, pari a oltre 83mila euro.

Andreas Mishli, un 34enne di Londra, ha deciso di violare le restrizioni iniziate il 5 novembre scorso e che in Inghilterra resteranno in vigore fino al 2 dicembre. Con il lockdown, tutte le attività non essenziali erano state chiuse ma l'uomo aveva deciso di aprire comunque. Alla fine, come riporta l'Independent, il 34enne è stato multato per una cifra pari a 67mila sterline, più altre 7500 sterline di spese processuali.

L'uomo, dopo le prime multe, aveva deciso di lasciare comunque aperta la palestra, finché non è intervenuta la polizia a mettere i sigilli. «Possiedo la palestra da cinque anni, ci sono un sacco di ragioni per cui non ho chiuso. In realtà, non sono riuscito a trovare una ragione per non aprire, al di là delle restrizioni. Penso di essere nel giusto dal punto di vista morale, sociale e scientifico: lo sport fa bene» - spiega Andreas Mishli - «La polizia mi ha costretto a chiudere, ma quando ho aperto c'era così poca gente che ogni misura di sicurezza veniva garantita automaticamente. Potrei fare ricorso, ma rischierei di dover pagare anche di più».

Ultimo aggiornamento: 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA