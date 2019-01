Violentata dal padre a 14 anni: «Sesso 3-4 volte a settimana, mi trattava come sua moglie»

Sabato 26 Gennaio 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi stuprava 3-4 volte a settimana. Per lui ero come sua moglie», è il racconto drammatico di una donna di 49 anni,costretta a vivere come una schiava sessuale dal suo aguzzino. L'orco si trovava tra le mura domestiche, come spesso accade, ed era proprio suo padre71 anni. L'uomo è stato condannato a 20 anni di carcere da un giudice della Corte di Leeds.Lesarebbero cominciate quando Carol aveva appena 14 anni. Durante l'amplesso doveva indossare un anello di fidanzamento appartenuto alla moglie di Appleyard ed era stata costretta anche a tatuarsi il suo nome sulla pelle. Era ancora giovanissima quando prese coraggio e raccontò tutto alla polizia, ma le forze dell'ordine le consigliarono di mantenere l'anonimato.All'atto finale del procedimento giudiziario era presente in aula e ha potuto dirgli in faccia: «Hai distrutto la mia infanzia e mi hai trattato come una schiava. Per 35 anni sono stata costretta a subire la perdita di mio padre e della mia famiglia. Una parte di me sperava che fosse stato qualcuno per la strada a violentarmi, perché almeno avrei avuto l'amore e il sostegno della mia famiglia... Avrei voluto raggiungere l'interno del mio stomaco e tirar via la follia che hai piantato dentro di me. Non sarò mai in grado di liberarmi dalle catene a cui mi hai legato».Queste, invece, le parole pronunciate dal giudice nel corso dell'emissione della sentenza: «Per un periodo di 12 mesi hai trattato Carol Higgins come fosse tua moglie. L'hai usata per fare sesso e l'hai maltrattata fisicamente, come hai fatto con tua moglie... Non è sorprendente il fatto che adesso come allora, lei provi sofferenza, imbarazzo, vergogna e persino senso di colpa. È chiaro che gli effetti di questi reati sono stati profondi e duraturi». Appleyard è stato condannato per cinque capi di accusa per stupro e 10 per aggressione indecente.