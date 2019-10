Violentata dal papà per 20 anni mette al mondo sei bimbi: «Terrorizzata con la magia nera»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per 20 anni è statada quelche avrebbe dovuto proteggerla e che invece era solo unche abusava di lei. Una vita di terrore durante la quale la donna ha messo al mondo sei, una dei quali è statadalsenza scrupoli.Adesso quell’uomo delè finito in carcere, dove è in attesa di sapere quanti anni dovrà trascorrere dietro le sbarre. Su di lui pendono 36 capi d'imputazione. Una lunga lista di reati che comprendono anche lo stupro di un’altra figlia.L'uomo, che non può essere nominato per proteggere l'anonimato delle sue vittime, ha negato le accuse dicendo che quei rapporti sessuali erano consensuali e sostenendo, tra l’altro, di non sapere che quella ragazzina era la sua figlia biologica. In aula si è difeso dicendo di aver accettato che la comunità pensasse che quella era sua figlia, ma per lui non era mai stato così. Una follia che l’aveva spinto ad abusare della ragazza da quando aveva 14 anni. Abusi che si perpetravano grazie anche alla magia nera e alle scienze occulte attraverso le quali manipolava le sue vittime, creando falsi miti e costringendole a compiere atti sessuali.La giuria ha impiegato quattro ore e 23 minuti per stabilire che l'uomo è colpevole di tutti e 36 i capi di imputazione. Il giudice Paul Thomas ha dichiarato alla giuria: «Sono stato coinvolto in diversi procedimenti penali come avvocato e come giudice per 40 anni. Questo è tra i primi tre casi peggiori con cui abbia mai avuto a che fare. Ci sono abituato, ma per voi della giuria deve essere stata un’esperienza difficile ascoltare le prove. Posso solo ringraziarvi per aver fatto il vostro dovere». Rivolgendosi all’imputato ha semplicemente concluso: «Non sarai sorpreso di sapere che ti aspetta una lunga pena detentiva».