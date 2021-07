Violentava bambini nell'asilo in cui lavorava: condannato a 18 anni

È stato condannato a 14 anni di carcere Jayden McCarthy, un 18enne arrestato per aver violentato diversi bambini nell'asilo in cui lavorava come educatore a Torquay, nel Regno Unito. Gli abusi risalgono a due anni fa quando il giovane aveva 16 anni ed era ancora minorenne. La denuncia è scattata dopo che una degli alunni ha raccontato quello che le era successo ai genitori con dettagli raccapriccianti.

