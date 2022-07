Guardia carceraria si fa corrompere per mille dollari, otto detenute violentate nella loro cella

STATI UNITI - Otto donne detenute in un carcere in Indiana hanno iniziato una causa federale contro gli agenti penitenziari accusati di aver permesso a un gruppo di uomini in custodia di violentare, aggredire, minacciare e molestare le donne. Un ufficiale della prigione della contea di Clark David Lowe avrebbe - secondo le accuse - avrebbe consegnato ai detenuti le chiavi delle celle delle donne in cambio di mille dollari la notte del 23 ottobre 2021. Secondo gli atti «numerosi carcerati maschi sarebbero rimasti nelle celle delle donne per più di due ore, fino alla mattina del 24 ottobre».

Las mujeres afirman que el exoficial de la cárcel del condado de Clark, David Lowe, vendió la llave de su cárcel a reclusos varones por $1,000, dándoles acceso a un área de detención femenina donde las mujeres fueron violadas, agredidas y acosadas. https://t.co/F4zHFDKZ51 — tampahoy.com (@TampaHoy) July 29, 2022

Aggressione violenta

Le detenute sono state dissuase a premere il pulsante della chiamata di emergenza e almeno due di loro sono state violentate. «Gravi le ferite e le lesioni fisiche subite , alcune delle quali permanenti - si legge agli atti - così come dolore e sofferenza, shock, estremo disagio emotivo e umiliazione». La denuncia è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Indiana. La denuncia sostiene inoltre che nessun agente in servizio durante la violenza è intervenuto, nonostante le telecamere di sorveglianza abbiano mostrato gli uomini accedere all'area femminile. Le detenute chiedono risarcimenti e punizioni, oltre a un regolare processo con giuria.