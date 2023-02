Marburg, il virus fa paura: «Ha l'88% di mortalità». Corsa contro il tempo per testare i primi vaccini

Corsa contro il tempo per testare i vaccini contro il virus Marburg nella Guinea Equatoriale, che sta vivendo il suo primo focolaio. Secondo quanto riferito online sulla rivista Nature, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha convocato una riunione urgente per discutere la fattibilità di testare i vaccini contro il Marburg che sono in varie fasi di sviluppo. Tuttavia, le probabilità di successo della sperimentazione sono molto basse, perché altre misure di controllo, come la quarantena, potrebbero porre fine all'epidemia prima che possa essere somministrata una singola dose di vaccino.

Il virus è correlato all'Ebola e ha un tasso di mortalità fino all'88%. Il focolaio si trova nel nord della Guinea Equatoriale, nella provincia di Kié-Ntem, al confine con Camerun e Gabon ed è stato collegato a 9 decessi tra i 25 casi sospetti e il primo caso noto risale all'inizio di gennaio. Questo lo rende più grande di molti dei 16 focolai di Marburg individuati in precedenza, spiega a Nature John Edmunds, epidemiologo della London School of Hygiene & Tropical Medicine intervenuto alla riunione dell'OMS.

Tutti i principali candidati sono vaccini a vettore virale, simili al vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford, nel Regno Unito. Il Sabin Vaccine Institute di Washington DC ha un candidato vaccino che utilizza un adenovirus di scimpanzé modificato per fornire istruzioni alle cellule per la produzione di una proteina del virus Marburg, mentre un candidato prodotto da Janssen a Beerse, in Belgio, utilizza l'adenovirus umano su cui si è basato il vaccino Covid-19 Janssen.

I candidati della Public Health Vaccines (PHV) di Cambridge, Massachusetts, della International Aids Vaccine Initiative (IAVI) di New York e della Auro Vaccines di Pearl River, New York, si basano sullo stesso vettore utilizzato nel primo vaccino approvato contro l'Ebola. Nessuno dei vaccini è disponibile in grandi quantità, hanno detto gli sviluppatori durante l'incontro. Solo i vaccini di Janssen e Sabin sono stati testati sull'uomo, in sperimentazioni in fase iniziale negli Stati Uniti. Gli studi sulle scimmie suggeriscono che tutti i principali candidati offrono una forte protezione contro il virus Marburg.