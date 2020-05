Virus, ecco come lavorano gli scienziati nel laboratorio di Wuhan: ma poi spariscono le foto

Continua la battaglia per scoprire da dove è partito il virus. E intanto l'intelligence statunitense segnala un'altra anomalia: il basso livello di sicurezza in cu lavoravano gli scienziati nel laboratorio di Wuhan. A dimostrarlo sarebbero delle foto che sembrano mostrare appunto i bassi standard di sicurezza nel laboratorio cinese al centro del sospetto internazionale sul Covid-19: foto che sono state sistematicamente cancellate dal suo sito Web. Intanto Donald Trump continua ad aumentare la pressione su Pechino sul suo potenziale ruolo nello scoppio dell'epidemia. A riportare la notizia è il Dailymail. Durante lo scorso mese -spiega il quotidiano britannico -, l'Istituto di Virologia di Wuhan ha rimosso le fotografie di scienziati che lavorano nei suoi laboratori e ha pubblicato i riferimenti alle visite di diplomatici statunitensi che successivamente hanno sollevato l'allarme per il lavoro del laboratorio sui pipistrelli.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato giovedì di aver visto intelligence che gli ha dato un "alto grado di fiducia" che la crisi globale ha avuto le sue origini nell'istituto - un mese dopo che The Mail di domenica ha rivelato per la prima volta che i ministri del governo britannico avevano ricevuto documenti top secret che indicavan che il virus era partito probabilmente dal laboratorio.

E anche Downing Street non ha contestato le osservazioni del presidente Trump. «Esistono chiaramente domande a cui è necessario rispondere sull'origine e sulla diffusione del virus», ha affermato un portavoce di Boris Johnson.

Il materiale redatto include una pagina del sito web dell'istituto che mostra le immagini del personale che entra nelle caverne per prelevare i tamponi dai pipistrelli che trasportano i coronavirus - con gli scienziati che indossano un equipaggiamento protettivo minimo. E l'istituto sembra aver rimosso anche il riferimento a una visita all'istituto nel marzo 2018 di Rick Switzer, un esperto di scienza e tecnologia dell'ambasciata americana a Pechino.

A seguito della visita di Switzer, i cavi sono stati inviati al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dall'ambasciata avvertendo dei rischi degli esperimenti con i pipistrelli. Una lettura: "Durante le interazioni con gli scienziati del laboratorio WIV, [i diplomatici] hanno notato che il nuovo laboratorio ha una grave carenza di tecnici e investigatori adeguatamente formati necessari per operare in sicurezza in questo laboratorio ad alto contenimento".

Il mese scorso, The Mail on Sunday ha pubblicato allarmanti immagini dall'interno dell'istituto che mostrano un sigillo rotto sulla porta di uno dei frigoriferi con 1.500 diversi ceppi di virus. Le osservazioni del presidente Trump sono state erroneamente segnalate da alcuni media, tra cui la BBC e The Guardian, in quanto lo hanno messo in contrasto con le agenzie di spionaggio statunitensi, secondo cui il virus non era stato creato dall'uomo o geneticamente modificato.

In realtà, questo è stato a lungo il presupposto di lavoro all'interno delle fonti di sicurezza su entrambe le sponde dell'Atlantico. Trump si riferiva alle affermazioni secondo cui il virus avrebbe potuto trapelare per caso dall'istituto.

Quando a Trump è stato chiesto giovedì se avesse "visto qualcosa a questo punto che ti dà un alto grado di fiducia nel fatto che il Wuhan Institute of Virology fosse l'origine di questo virus", ha risposto: "Sì, l'ho fatto. Sì.' Quando è stato premuto per spiegare quali prove avesse visto, ha risposto.

'Non posso dirtelo. Non mi è permesso dirtelo. L'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, in rappresentanza delle agenzie di spionaggio statunitensi, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "La comunità dell'intelligence continuerà a esaminare rigorosamente le informazioni e l'intelligence emergenti per determinare se l'epidemia è iniziata attraverso il contatto con animali infetti o se era il risultato di un incidente in un laboratorio a Wuhan. "

Il sito web dell'istituto Wuhan - che include immagini di membri dello staff accanto a una bandiera comunista - ammette i rischi del lavoro, dicendo: "Poiché l'oggetto di ricerca del laboratorio sono microrganismi altamente patogeni, una volta aperta la provetta per la conservazione dei virus nel laboratorio, è come aprire il vaso di Pandora.

'Questi virus vanno e vengono senza lasciare traccia. Esistono varie misure di protezione, ma il personale sperimentale deve ancora operare con attenzione per evitare pericoli dovuti a errori operativi. " Ieri sera, una fonte di sicurezza britannica senior ha dichiarato: "Stabilire da dove proviene [Covid-19] fa parte del lavoro svolto da un certo numero di paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, che stanno giustamente esaminando tutte le possibilità.

Data la natura globale di ciò, alcune di queste informazioni vengono condivise nel solito modo. Senza che i cinesi consentano l'accesso, cosa che è improbabile che facciano, o che emergano altre prove sostanziali, non si può escludere una fuga. "

Questo giornale ha rivelato che l'istituto ha intrapreso esperimenti di coronavirus su pipistrelli catturati a più di 1.000 miglia di distanza nello Yunnan, finanziati da una sovvenzione di 3 milioni di sterline del governo degli Stati Uniti.

Il sequenziamento del genoma di Covid-19 lo ha rintracciato nei pipistrelli trovati solo in quelle grotte. Il presidente Trump ha annullato il finanziamento a seguito del nostro rapporto. Pechino insiste sul fatto che il principale istituto di virologia del paese con sede nella città al centro dell'epidemia è una coincidenza, respingendo i collegamenti al laboratorio come "teorie della cospirazione senza fondamento".

