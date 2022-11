Un terribile errore medico si è verificato a Marsiglia, in Francia. Nel 2020, Adrien va dal suo oculista per farsi controllare gli occhiali, ma torna a casa cieco. Il suo medico, senza spiegazioni, ha utilizzato un laser. L'oftalmologo due anni dopo ammette al media francese BFMTV lo sbaglio. Perché è accaduto? Il problema sarebbe la confusione dei file dei pazienti.

Visita oculistica, poi diventa cieco: la storia di Adrien

Ai microfoni di BFMTV, Adrien racconta che dopo aver raggiunto il suo oftalmologo, quest'ultimo gli ha chiesto di sedersi e premere la fronte contro una macchina. Il paziente, insospettito, ha chiesto al medico perché dovesse utilizzare quella macchina (che non c'entrava nulla con i suoi occhiali). Ma l'oculista gli risponde con tono secco: "Finisco e poi spiego".

Lo sbaglio del nome

Finita l'operazione il medico gli dice che era un laser e lo chiama "Frédéric" invece che Adrien. Aveva sbagliato il suo nome di battesimo. Per gli esperti forensi nominati in questo caso, l'errore medico è innegabile. Dieci minuti dopo essere stato sottoposto all'operazione con il laser, "ho perso la vista", racconta la vittima, che ha subito due operazioni per recuperare parzialmente la vista. È ancora molto sensibile alla luce e ogni giorno prende forti farmaci per alleviare il dolore. “Mi hanno amputato una parte dell'occhio. Non sono più cieco, ma sopravvivo ", dice Adrien.

La risposta dell'oculista

"È un errore da parte mia. Non sono un bugiardo. L'ho riconosciuto con l'esperto”, dice il medico coinvolto a BFMTV. L'avvocato di Adrien Philippe Courtois spera che si svolga presto un processo. Fino ad allora, l'oftalmologo continua a esercitare a Marsiglia.

