Visite mediche per bambini libici all'ospedale da campo italiano di Misurata

Giovedì 20 Settembre 2018, 10:52

L'hanno chiamata la “giornata di Aladino". I medici e gli infermieri del Policlinico Militare di Roma con le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, impiegati presso la struttura ospedaliera militare italiana di Misurata, hanno organizzato un ciclo di visite mediche multispecialistiche a favore dei bambini libici. L'iniziativa si è svolta presso l'Italian Field Hospital di Misurata nel mese di settembre. Il personale sanitario ha dedicato la sua attenzione ai bambini di tutte le età, per effettuare visite specialistiche cardiologiche, dermatologiche, ortopediche ed otorinolaringoiatriche, coinvolgendo i piccoli pazienti anche in attività ludico-didattiche, per imparare divertendosi. Oltre cinquanta bambini hanno beneficiato di indagini strumentali, grazie ai quali i medici del Field Hospital italiano sono riusciti a diagnosticare patologie croniche mai trattate in precedenza. Continua l'attività dei medici italiani a favore della popolazione libica, che può trovare all’interno dell’ospedale da Campo italiano un supporto sanitario concreto e di alto livello.