Vito Perillo rieletto sindaco nel New Jersey a 97 anni: l'italoamericano si conferma primo cittadino di Tinton Falls

Ancora 4 anni da sindaco per Vito Perillo, il 97enne italoamericano primo cittadino di un piccolo Comune del New Jersey, Tinton Falls. La tornata elettorale dello scorso 2 novembre l'ha visto battere tutti i rivali con il 38% dei consensi.

Le parole del sindaco

Entusiasta per il risulato il politico ha rilasciato un breve dichiarazione ieri al NJ Advance Media. «Mi hanno detto che sono diventato il sindaco più anziano del Paese. Mi sento abbastanza bene e penso che anche in molti nella nostra cittadina si sentano bene. Stamattina erano tutti contenti per me», così il 97enne.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Boston, eletto primo sindaco donna e asiatica: chi è Michelle... MONDO Eric Adams è il nuovo sindaco di New York, la commozione fuori... MONDO Elezioni, New York sceglie il nuovo sindaco

Tinton Falls è un piccolo Comune di 18 mila abitanti nella contea di Monmouth in New Jersey. Anche nel 2017 la sua elezione fece molto discutere, alcuni già allora lo accusarono di non essere in grado di guidare una città, ma quattro anni dopo i cittadini hanno invece deciso di riconfermargli la fiducia.

Non è record degli Usa

Al momento Perillo non è la persona più anziana che ha ricoperto la carica di sindaco degli Stati Uniti. Il primato è ancora di Charles Long di Booneville, in Kentucky, morto in carica all'età di 99 anni il 3 agosto 2019, a meno di tre mesi dal suo centesimo compleanno. Perillo dovrebbe invece compiere 100 anni il 22 settembre 2024, nel terzo anno del suo nuovo mandato.

Eric Adams è il nuovo sindaco di New York, la commozione fuori al seggio con la foto della madre

Vito Perillo, a 97-year-old World War II veteran in New Jersey, won a second term as mayor of the borough of Tinton Falls. He is believed to be the oldest mayor in the U.S. — when he leaves office, he will be 101. https://t.co/JJpRmydhXh pic.twitter.com/kwfpEXNcJ4 — The New York Times (@nytimes) November 3, 2021

La vita di Perillo

Il sindaco Perillo, nato a Castelfranci in provincia di Avellino, ha lavorato per quarant'anni nell'esercito. Tasse basse, parchi e programmi ricreativi: questi gli elementi pricipali del suo programma che gli hanno consentito di vincere la sfida elettorale.

Boston, eletto primo sindaco donna e asiatica: chi è Michelle Wu, ex consigliera comunale e collaboratrice di Elizabeth Warren