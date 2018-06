Pedofilia, dal governo australiano maxi risarcimenti per le vittime degli abusi

Venerdì 1 Giugno 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 19:24

Il governo australiano ha varato un piano nazionale per risarcire le vittime di abusi di pedofilia. Il provvedimento prevede risarcimenti fino a 150.000 dollari australiani per ogni vittima.In totale lo stanziamento è di 3,8 miliardi di dollari australiani e partirà dal prossimo luglio. A promuoverlo è stato il governo federale. La Camera lo ha approvato questa settimana.La Chiesa cattolica australiana è la prima istituzione non governativa ad aderire al progetto. Il presidente della Conferenza episcopale australiana, l’arcivescovo Mark Coleridge, ha assicurato che la Chiesa cattolica è «desiderosa di partecipare» al piano di riparazione. «I sopravvissuti hanno diritto alla giustizia e alla guarigione e molti di loro si sono fatti avanti coraggiosamente per raccontare le loro storie».