Il giallo di Vittorio: il cadavere smembrato del 44enne napoletano trovato in un bosco in Francia

Venerdì 20 Settembre 2019, 01:55 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere smembrato e avvolto in un telo di un italiano di 44 anni è stato trovato in un bosco di Charette nell'Isere, minuscolo comune nella regione Alvernia-Rodano-Alpi della Francia . La vittima è Vittorio Barruffo , nato a Napoli e sparito il 9 luglio. Della sua scomparsa si era occupato anche “Chi l’ha visto?”. L’uomo viveva a Montalieu-Vercieu con la compagna, anch’essa italiana. La pista investigativa privilegiata conduce alla camorra.L'autopsia, come riporta il Dauphiné libéré, ha chiarito che l'uomo è stato ucciso con un colpo alla testa inferto con un pesante oggetto.