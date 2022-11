Vladimir Makei, morto improvvisamente il ministro degli Esteri della Bielorussia: aveva 65 anni

Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Vladimir Makei, è morto improvvisamente all'età di 65 anni. Ne dà notizia l'agenzia bielorussa Belta.

«Il ministro degli Esteri Vladimir Makei è morto improvvisamente», ha detto il portavoce del dicastero Anatoly Glaz citato da Sputnik Bielorussia, ripresa dall'agenzia russa Ria Novosti. Makei aveva in programma un incontro con il suo omologo russo Serghei Lavrov per lunedì.

Makei, che a febbraio aveva partecipato ai negoziati sulla cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina, solo ieri aveva incontrato il Nunzio Apostolico a Minsk, come riporta la pagina social ufficiale del Ministero degli affari esteri locai: «I temi principali della conversazione sono stati il 30° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Bielorussia e la Santa Sede, l'interazione tra il Vaticano e Minsk, nonché l'attuale posizione della Chiesa cattolica romana nella Repubblica di Bielorussia», si legge sul profilo, che pubblica anche una foto di Makej e del prelato.

I MIGRANTI - La Bielorussia intanto, spinge migranti irregolari verso la frontiera con l'Ucraina. Lo scrive Ukrainska pravda, citando guardie di confine ucraine che hanno arrestato alla frontiera un gruppo di sei migranti provenienti da Pakistan e Bangladesh. Un video li mostra infreddoliti nella neve, dopo che sono stati bloccati dalle guardie. I sei migranti hanno raccontato di essere stati trasportati verso la frontiera a bordo di un'auto guidata da uomini in uniforme. Dopo aver traversato il confine avrebbero dovuto chiamare al telefono per raccontare dove si trovavano. Una versione, affermano le guardie, confermata da messaggi trovati sui loro telefonini. In precedenza i sei erano stati accompagnati dalle autorità bielorusse al confine polacco, ma non erano riusciti a passare. Lo scorso autunno, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, la Bielorussia aveva spinto verso il confine di Polonia, Lituania e Lettonia migliaia di migranti fatti arrivare in aereo con il miraggio di entrare nell'Unione Europea.