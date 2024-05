Incendio sul volo Ryanair da Bologna a Bruxelles, aereo dirottato. Una passeggera: «Si vedeva solo il fumo e c'era puzza»

Mancava poco all'arrivo all'aeroporto di Bruxelles Sud Charleroi, quando a bordo del volo Ryanair FR3938, partito alle 10.15 da Bologna, una nuvola di fumo ha cominciato a riempire i corridoi. «Stavo dormendo e poi quando ho aperto gli occhi improvvisamente ho visto tutte le hostess correre verso il fondo dell'aereo. A quel punto ho capito che c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo iniziato a sentire un odore acre e ci hanno detto che avremmo fatto un atterraggio di emergenza. Non c'è stato panico, ma è calato un silenzio totale a bordo». A raccontare ciò che è successo questa mattina sul volo della compagnia low cost, costretto ad un atterraggio d'emergenza in Lussemburgo, è una delle passeggere, Valentina Rebaudengo, musicista che vive e lavora a Bologna.

Incidente aereo ad Amsterdam, cosa è successo? Uomo risucchiato dal motore, ipotesi suicidio: «Si è lanciato». La ricostruzione

Cosa è successo?

La causa dell'atterraggio forzato, secondo le poche informazioni a disposizione dei testimoni, è dovuta a un principio d'incendio. «Quando siamo atterrati sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio che proveniva dalle cucine», spiega ancora la testimone.

Una volta a terra, poco dopo le 11.30, gli assistenti dell'aeroporto hanno comunicato che la compagnia aerea avrebbe messo a disposizione un bus per raggiungere Charleroi. «Ma non si conoscevano bene i tempi, continuavano a spostare l'orario d'arrivo sempre più tardi, perché probabilmente il bus sarebbe dovuto arrivare dal Belgio e avremmo dovuto attendere ore». Così molti passeggeri sono andati in stazione per prendere un treno direttamente per Bruxelles. In seguito, attorno alle 13.30, tramite un messaggio Ryanair ha comunicato che 4 pullman sarebbero arrivati in aeroporto alle 13.45 per portare i passeggeri allo scalo di Charleroi che dista circa un'ora di auto dalla capitale belga. «Alla fine è andato tutto bene, solo un po' di paura, ricorderò questo volo come una disavventura a lieto fine».