Hawaii, il vulcano Kilauea pronto all'eruzione: «Prepararsi all'evacuazione»

Giovedì 3 Maggio 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Prepararsi all'», le autorità hawaiane mettono in allerta la popolazione per l'attività delche si prepara all'. Sono decine le scosse che sono state registrate e che potrebbero causare la fuoriuscita del magna che si sta muovendo nel sottosuolo del cono vulcanico Pu’u O’o, il cui fondo del cratere starebbe collassando.Gli scienziati hanno ammesso che l’attività potrebbe innescare una nuova eruzione e invitano tutta la popolazione a mantenersi lontana dalla zona critica. Secondo i dati della geologa Janet Babb, un fenomeno simile fu affrontato poco prima di precedenti eruzioni e se il magna dovesse aprire un varco nel suolo le conseguenze sarebbero una fontana di lava pronta a espandersi verso l'alto per poi ricadere sui terreni circostanti.Uno dei precedenti più pericolosi risale al 1924 quando l'eruzione provocò la morte di una persona mentre nel 1983 la lava raggiunse l'altezza di 450 metri dal suolo e nei successivi anni ha sepolto ettari di terra distruggendo molte case.