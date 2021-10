Vulcano Canarie, si apre una terza bocca di fuoco. Gli esperti: «Aumentata l'anidride solforosa»

Il vulcano Cumbre Vieja, a La Palma, ha una «nuova bocca», come confermato da fonti del National Geographic Institute (IGN). Questo è diventato il terzo centro di emissione del vulcano alle Canarie, che si aggiunge al cratere e alla bocca che si sono aperti lo scorso fine settimana e che è quello che contribuisce maggiormente alla discesa della lava al mare.

Manuel Nogales, delegato del CSIC nell'arcipelago, ha spiegato alla Televisione Canarie che «non è una buona notizia che la lava non scorra sul vecchio canale», perché ha già distrutto più di 1.000 edifici, secondo i dati del satellite Copernicus, poiché può causare danni alle nuove infrastrutture.

In pericolo adesso è Los Llanos de Aridane, il comune più popolato dell'isola. Alcuni quartieri di questa area, in cui vivono circa 20.000 persone, sono già stati evacuati e devastati dal magma, come nel caso di Todoque. La concentrazione di anidride solforosa nell'aria è aumentata questo venerdì in alcune zone della Palma, sebbene ciò rappresenti un «rischio lieve per la salute», afferma la direzione del Piano di emergenza vulcanica delle Isole Canarie (Pevolca).

Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, il «delta» vulcanico creatosi dopo il contatto tra la lava e il mare ha raggiunto i 50 metri di altezza e i 320 di larghezza.