Walmart, i clienti vaccinati potranno togliere la mascherina

I clienti che hanno ricevuto le due dosi del vaccino anti-Covid potranno entrare nei supermercati Walmart, la maggiore catena della grande distribuzione Usa, senza indossare la mascherina, e la stessa regola varrà da martedì prossimo per i dipendenti. Lo ha annunciato la stessa azienda, spiegando che la decisione è basata sulle ultime raccomandazioni del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) .

La regola - scrive Cnbc - non varrà in quegli Stati che manterranno ancora obbligatoria la misura di contenimento della pandemia. Il Cdc ha oggi indicato che le persone che siano completamente vaccinate possono evitare di portare la mascherina all'esterno, ma anche al chiuso, nella maggioranza dei casi.