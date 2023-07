Wanda Nara avrebbe globuli bianchi alti, il dottore argentino: «Sintomo di un'infezione»

A seguito del ricovero di mercoledì, Wanda Nara dovuto sottoporsi a una serie di controlli medici. Secondo le informazioni emerse, avrebbe i valori dei globuli bianchi alti. Elemento che potrebbero indicare un'infezione. Il dottor Daniel López Rosetti ha spiegato al quotidiano argentino La Gaceta le possibili cause.

Wanda Nara «ha la leucemia». I media argentini: ricoverata a Buenos Aires, annullato viaggio in Europa

Cosa significa avere i globuli bianchi alti?

Il medico clinico e cardiologo Daniel López Rosetti ha spiegato che "i globuli bianchi aumentano quando ci sono infezioni, specialmente quelle di natura batterica".

López Rosetti non ha parlato di una malattia in particolare, poiché le informazioni rese pubbliche non sono sufficienti per rischiare una diagnosi. “In base al numero o alla quantità di globuli bianchi si intuisce di che tipo di infezione si tratta. Non è la stessa cosa un'infiammazione del dente, un'infiammazione del rene o una peritonite”, ha spiegato.

Globuli bianchi e midollo osseo

Il cardiologo ha commentato che nel sangue ci sono piastrine, globuli rossi e globuli bianchi, distinguendo cinque tipi di questi ultimi. "Se il numero è molto alto", ha riconosciuto López Rosetti, "si può pensare a qualche altro tipo di infiammazione, come il midollo osseo".

Il midollo osseo è il luogo nel corpo in cui viene prodotto il sangue che circola in tutto il corpo. "Per determinare se c'è un problema lì, viene eseguita una puntura del midollo osseo per analizzare dove si trova la fabbrica di globuli bianchi e identificare di cosa si tratta", ha riferito il medico.