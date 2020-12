William Shakespeare, vaccino covid per il primo uomo al mondo

Il secondo vaccinato al mondo contro il Covid-19, primo uomo in assoluto, in queste ore è diventato una sorta di mascotte del web, grazie al suo nome. Si chiama infatti William Shakespeare, come il più celebre drammaturgo del mondo. Appena si è diffusa la notizia, il nome dell'81enne inglese è rimbalzato sui social e diventato un trend topic su Twitter. Un modo per allentare l'attenzione in questo periodo difficile e allo stesso tempo canalizzare l'attenzione sulla vaccinazione cominciata in Inghilterra, il primo Stato al mondo.

Maggie Keenan è stata la prima persona al mondo a vaccinarsi contro il Covid-19, questa mattina, e da subito ha consigliato, a chiunque ne abbia la possibilità, di farlo. La novantenne nordirlandese è stata però in parte oscurata da colui che subito dopo di lei ha fatto l'iniezione con il vaccino Pfizer. William Shakespeare, d'altronde, non è un nome che passa inosservato. L'anziano, originario come il suo famoso omonimo di Stratford-upon-Avon, nel Warwickshire, ha dichiarato subito dopo: «Penso che d'ora in poi questo farà la differenza nelle nostre vite, è l'inizio di un cambiamento».

Il web è esploso in svariate creative e innocenti battute vista la particolarità della vicenda. C'è chi ha rivisitato il titolo della famosa commedia “The Two Gentlemen of Verona» (I due gentiluomini di Verona) in “I due gentiluomi del Corona”. Qualcuno poi sospetta che altri famosi omonimi inglesi si stia preparando per seguire il suo esempio, Isaac Newton magari? Oppure, «se ti chiami Charles Darwin, meglio che inizi a sollevarti le maniche». Anche in Italia c'è chi ha commentato la notizia, ad esempio Selvaggia Lucarelli: «Ed è ugualmente bello che il secondo vaccinato al mondo con vaccino autorizzato somigli un po’ a Gandhi perfino nella veste casuale e si chiami (davvero) William Shakespeare. “La tempesta”, forse, se ne sta andando». Ma anche chi suggerisce di rimanere al passo e trovare un equivalente italiano, ad esempio un Dante Alighieri: «Urge segnare l'1-1».

Il secondo a ricevere il vaccino in UK è stato un signore che di nome fa William Shakespeare.

Bene, quando avremo noi le prime dosi del vaccino esigo che il primo a vaccinarsi sia un tale Dante Alighieri. Va bene di qualsiasi età ed estrazione sociale.

Qui urge segnare l'1-1. pic.twitter.com/5zk3fJIJ4t — D (@Deltacetum) December 8, 2020

Contemporaneamente, il Segretario di Stato inglese alla Sanità, Matt Hancock, si è commosso in diretta televisiva a Good Morning Britain quando ha dichiarato: «Sono fiero di essere inglese, oggi vediamo la fine in fondo al tunnel. Questo 2020 è stato un anno difficile e pesante». L'Inghilterra ha però cominciato prima di tutti la vaccinazione di massa della sua popolazione. William e Maggie sono stati i primi delle centinaia di persone che riceveranno il vaccino in questi giorni, a cominciare dagli anziani e dagli operatori sanitari. Secondo quanto scrive il Sun, la maggioranza degli inglesi ha supportato la rapida approvazione del vaccino, ma le autorità sottolineano che una parte della popolazione continua a non fidarsi. Per questo, molto probabilmente anche la Regina farà il vaccino all'interno di una campagna di sensibilizzazione, come hanno promesso di fare, ad esempio, anche tre ex presidenti statunitensi.

