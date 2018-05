Balli scatenati in sala operatoria, chirurgo sotto accusa: «Mia madre ha riportato danni cerebrali permanenti dopo l'intervento»

Lunedì 28 Maggio 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 14:20

Balli scatenati insieme agli infermieri mentre sul tavolo operatorio giacevano insonsapevoli dei pazienti da operare. La dottoressa Windell Boutte, chirurgo estetico di Atalanta, negli Usa, è finita sotto accusa per aver girato video di balli in sala operatoria mentre i pazienti erano aperti sui lettini e di averli poi divulgati in rete senza alcuna autorizzazione.Ad aggravare la situazione della dottoressa è arrivata anche la denuncia da parte del figlio di una sua paziente, che avrebbe riportato danni cerebrali permanenti dopo essersi sottoposta a una addominoplastica. La donna fu lasciata per 8 ore aperta sul lettino, ci sono state delle complicazioni e il cuore si è fermato. Questo le ha causato dei danni cerebrali irreversibili e il sospetto è proprio che il chirurgo fosse distratto da uno dei suoi show.Non è la prima volta che la Boutte viene accusata, già nel 2013 una paziente lamentò dei danni permanenti al cuoio capelluto a seguito di un intervento, come riporta anche il Daily Mail. Ora per la donna potrebbe aprirsi un'indaginc che potrebbe poi portare al processo.