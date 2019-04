"La bambina che piange al confine" è la foto dell'anno del World Press Photo

Giovedì 11 Aprile 2019, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 00:24

La foto vincitrice del premio " Foto dell'anno " al prestigioso premio " World Press Photo " è del fotografo americanodell'agenzia Getty. Scattata lo scorso 12 giugno sul confine tra Stati Uniti e Messico, mostra la bambina Yanela Sánchez, originaria dell’Honduras, piangere mentre la madre Sandra Sánchez viene arrestata da un agente della polizia di frontiera statunitense a McAllen, in Texas.Il vincitore è stato annunciato questa sera ad, durante la cerimonia di premiazione. Un'immagine che la scorsa estate ha fatto il giro del mondo, mostrando un momento intimo e straziante, che ha generato numerose critiche nei confronti del governo americano e in particolare della presidenza Trump. Lo scatto ha vinto anche la categoria "Spot news".Per gli altri premi assegnati, invece, si segnala la vittoria nella categoriadi Getty Images con lo scatto "Akashinga - le coraggiose", che mostra una donna membro di un'unità antibracconagio dello Zimbabwe. Per lelegato alla morte del giornalista saudita Khashoggi. Il premio allache ha seguito la caravana di migranti che ha attraversato l'America centrale per raggiungere il confine con gli Stati Uniti.fotografando i riti di passaggio delle giovani donne a Cuba; mentresi è aggiudicata il primo premio nella categoriaseguendo i programmi di addestramento militari in Russia e negli USA.L’italiano Marco Gualazzini, che era anche finalista nella categoria foto dell’anno, si aggiudica il primo premio nella categoria ‘Ambiente - Storie’, con il suo reportage dal Ciad.con la sua immagine di ciò che è rimasto dopo l'eruzione del Volcán de Fuego lo scorso 3 giugno in Guatemala.La foto vincitrice di John MooreTra i finalisti, annunciati a febbraio, c'erano anche tre italiani: Marco Gualazzini nella categoria di "Foto dell'anno", con un'immagine scattata in Ciad; Lorenzo Tugnoli nella categoria "Storia dell'anno", che ha documentato la crisi umanitaria in Yemen; e Daniele Volpe nella categoria “General news”.Quest’anno la giuria, presieduta da Whitney C. Johnson del National Geographic, ha ricevuto 78,801 fotografie di 4.738 fotografi da 129 paesi diversi. Tra i 43 fotografi finalisti, poi, c'erano 14 donne, dopo che negli scorsi anni era stata criticata la mancanza di nomi femminili nelle selezioni.L’anno scorso il premio era stato assegnato a Ronaldo Schemidt con uno scatto dal Venezuela: un ragazzo in fiamme durante le proteste contro il governo di Maduro. Testimoniava una situazione drammatica in divenire e presagiva una crisi ancora più grave e drammatica, come si è poi rivelata nel corso del 2018.