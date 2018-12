Il wrestler si lancia dalle corde ma sbatte la testa in terra e si rompe il cranio

Giovedì 20 Dicembre 2018, 21:36 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 22:01

Ilè rimasto vittima di un. Salitoper infliggere il colpo del ko al suo avversario si è lanciato senza esitazione. Ma qualcosa è andato storto. Il suo antagonista è riuscito a schivarlo rotolando su se stesso e. L'atleta è rimasto davanti al pubblico privo di sensi con l'arbitro e altri addetti all'incontro che sono andati in suo soccorso. La diagnosi è spietata:l 27enne è ha subito un'emorraggia cerebrale e una perdita permanente dell'udito nell'orecchio sinistro in seguito all'impatto con il pavimento di cemento ma, dopo soli sei giorni, è stato dimesso dall'ospedale. Ad annunciarlo è stato lui stesso che si è definito «indistruttubile».Nel pubblicare il video sui social Shawn Phoenix ha risposto ai suoi fan: «Sono un drogato di adrenalina ma sfortunatamente non è andata come volevo. Ricordo solo che stavo sulla cima della corda, poi mi sono svegliato sul pavimento con il peggior mal di testa che tu abbia mai avuto. Immaginate di essere colpiti alla testa con una mazza da baseball».