Wuhan, casi di Covid: maratona rinviata a data da destinarsi

Non partirà più il 24 ottobre, la data scelta dagli organizzatori, la 2021 Wuhan Marathon. L'evento tanto atteso è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcuni casi Covid individuati in alcune città. Il rinvio dell'evento per prevenire la diffusione della pandemia. Nella nota si legge inoltre che l'iscrizione dei corridori resta valida e che la quota di partecipazione sarà rimborsata nel prossimo futuro. Inaugurata nel 2016, la maratona di Wuhan ha ottenuto lo status di gara su strada con etichetta argento riconosciuto dalla International Association of Athletics Federations (Iaaf). Nel 2020, la manifestazione è stata sospesa a causa della pandemia di Covid-19.

