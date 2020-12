Wuhan, i giovani dicono addio al Covid: locali pieni, feste e niente mascherine. «La nostra seconda vita»

Wuhan, tutto come prima. Come nulla fosse successo, o quasi. La città della pandemia, in Cina, sta “imparando” a festeggiare di nuovo a un anno di distanza dall'esplosione - in casa sua - del Covid. La vita notturna è tornata a pieno regime quasi 7 mesi dopo che la città ha revocato il lockdown e i giovani si stanno abbracciando, quasi come fosse una catarsi. Con scene inimmaginabili in molti Paesi del mondo, che vacillano sotto una recrudescenza della pandemia, i giovani residenti di Wuhan durante una recente serata hanno fatto surf, mangiato cibo di strada e riempito i locali notturni della città mentre cercavano di recuperare il tempo perduto. Musica, balli e bevute.

Girano foto impressionanti, con pochissime persone che indossano le mascherine: e anche il distanziamento sociale sembra essere un lontano ricordo. Wuhan non ha segnalato un nuovo caso di malattia a trasmissione locale dal 10 maggio, dopo essere stata sottoposta a uno dei blocchi più severi al mondo. La città con 11 milioni di abitanti è stata tagliata fuori dal resto della Cina in un blocco notturno a sorpresa a partire dal 23 gennaio, con i blocchi stradali, mentre gli aerei, i treni e gli autobus non potevano muoversi. Quasi 3.900 dei 4.634 decessi registrati per Covid-19 in Cina si sono verificati nella città industriale. Il blocco è durato solo 76 giorni, terminando all'inizio di aprile, quando la maggior parte del mondo era nei giorni più bui della pandemia.

Studenti, musicisti, artisti e giovani lavoratori - la spina dorsale della vita notturna della città - hanno raccontato di essere rimasti bloccati nelle loro case per mesi, molti sfruttando però l'opportunità per prepararsi per un momento in cui la città si sarebbe ripresa. «Parte della mia nuova musica riguarderà sicuramente il periodo della pandemia», ha detto Wang Xinghao, frontman del gruppo pop rock di Wuhan Mad Rat, che ha attirato una folla di oltre 100 persone in un locale locale lo scorso mercoledì sera.

In un'affollata birreria di Wuhan, a Zhang Qiong è arrivata la torta di compleanno dal viso dopo una festa con i suoi amici. «Dopo aver sperimentato la prima ondata di epidemia, mi sento come se stessi vivendo una seconda vita», ha detto Zhang, 29 anni, che lavora in un negozio di tessuti nella città centrale della Cina. «Durante il periodo dell'epidemia, Wuhan era davvero una città morta», ha detto l'appassionato di musica rock Yi Yi dopo lo spettacolo. «Adesso le persone escono tutte per mangiare e divertirsi. Non credo che ci fossero tante persone prima dell'epidemia». Eppure, nonostante la vita notturna, i proprietari di aziende e ristoranti della città cinese dicono che potrebbe volerci ancora del tempo prima che l'aumento del fatturato compensi le enormi perdite durante il blocco. Ma per i clienti che ora inondano gli hotspot notturni di Wuhan, il messaggio è più semplice. «Voglio solo amare questo momento, perché nella vita non si sa mai quando finirà», ha detto Zhang nella birreria di Wuhan. «Ogni giorno deve essere felice».

