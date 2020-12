«A Wuhan ci furono 500mila contagi e non 50mila». Lo studio choc degli scienziati cinesi

Studio choc sul Covid in Cina. Potrebbero essere stati quasi 500.000 gli infettati dal coronavirus a Wuhan, 10 volte più dei casi ufficiali, fermi poco sopra i 50mila. Lo rivela uno studio del Chinese Center for Disease Control and Prevention (Cdc), citato dalla Cnn.

Nearly half a million people may have had Covid-19 in Wuhan, study shows. That's almost 10 times the official figure https://t.co/6jVDl1QuJ6 pic.twitter.com/l0Fcef34jp

— CNN (@CNN) December 29, 2020