Nessuno come lui: Xi Jinping senza precedenti nella storia della Cina comunista.

È ufficiale: terzo mandato e potere assoluto. L’unico presidente, dal 1949 a oggi, ad aver servito il proprio Paese tanto a lungo, rafforzato peraltro da un supporto difficile anche soltanto da raccontare. La Grande Assemblea del Popolo, infatti, lo incorona al pari di un imperatore con un incredibile voto unanime di 2952 preferenze, seguìto da una standing ovation epocale nella teatrale cornice di Piazza Tiananmen.

Leader illuminato o autoritario?

È questa la domanda che si pone il mondo intero.

Di certo, leader incontrastato.

69 anni, colto e appassionato di filosofia, pronto per il suo secondo decennio al vertice. Con la sua cerchia di fedelissimi già appuntati in tutte le posizioni chiave, dal Partito Comunista alla macchina militare e più in generale allo Stato, livelli che in Cina, naturalmente, si sovrappongono, si confondono e addirittura si fondono in un unico piano. Tra riforme istituzionali neanche più necessarie, perché più di così è anche difficile immaginare. Con una concentrazione di politica interna ed estera, nonché naturalmente di economia, esclusiva e incontrastata, totale, nelle sue mani.

Un quadro talmente solido da fare quasi spavento. Specie alle democrazie occidentali, oggettivamente più deboli per i mille meccanismi di separazione e di bilanciamento dei poteri che per definizione le caratterizzano. Elementi di pregio di un Diritto più maturo, certo. Ma elementi di grande debolezza, appunto, in un momento storico di decisionismo sfrenato e spietato, e soprattutto di caos e di guerra.

Xi Jinping senza nessuna opposizione, ma con tante sfide davanti. Proprio con la guerra, e in particolare con l’alleato scomodo che risponde al nome di Vladimir Putin. Con un asse delicato, sbilanciato, che tuttavia non sembra affatto vacillare. E anzi con una partnership che, a un anno dallo scoppio dell’Ucraina, pare paradossalmente rafforzarsi di giorno in giorno.

Ma anche con parecchi grattacapi interni, dopo tre anni di restrizioni (folli) legate alla politica di “Covid zero”, con enorme stanchezza della popolazione, e con un’economia la cui crescita viene gestita, controllata e persino limitata artificialmente, sempre da uno Stato il cui tasso di invasione della vita pubblica e privata è assoluto quasi quanto il potere del suo nuovo vecchio presidente.

Nessuno come lui, nemmeno il padre fondatore Mao Tse-tung: Xi Jinping senza precedenti nella storia della Cina comunista, e pure del mondo intero.

Un mondo che, da Washington a Mosca a Bruxelles a ogni angolo del mondo, con lui come con nessun altro, deve fare comunque i conti.