Grecia, il mega-yacht di James Bond sbatte sullo scoglio e affonda: soccorse 5 persone

L'sos è arrivato intorno alle 23, quando l'imbarcazione ha colpito gli scogli e l'acqua del mare è iniziata ad entrare nelle cabine di lusso. Il mega yacht "007", un gigante sull'acqua lungo 48 metri ispirato ai film di James Bond è affondato la notte del 6 settembre al largo dell'isola greca di Kythnos (Grecia). Salvi i cinque passeggeri a bordo che sono stati soccorsi dalla guardia costiera greca. Decine i video diffusi sul web e su TikTok che hanno ripreso lo yacht "disteso su un fianco".

Il Gps non funziona e lo skipper va a sbattere

La polizia greca è al lavoro per chiarire le cause dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il gps non ha funzionato correttamente e lo skipper avrebbe avvicinato la nave alla riva toccando gli scogli in un punto dove il fondale era basso. La barca ha colpito le rocce intorno alle 23:00 e l'acqua si è poi riversata all'interno. "Sembra che non ci siano perdite di gasolio o danni all'ambiente" ha affermato la polizia greca che ha comunque predisposto barriere antinquinamento in caso di fuoriuscita di carburante.

Lo yacht di lusso a tema James Bond con 5 cabine ed eliporto

Lo yacht di lusso "007" era lungo 48 metri era realizzato a tema "James Bond" e ispirato ai film della celebre spia. Al suo interno aveva un eliporto e disponeva di cinque cabine, di cui una master suite, e poteva ospitare dieci persone. L'imbarcazione batteva bandiera britannica ma è proprietà di un cittadino svizzero (di cui non si sa il nome). Prodotto dal cantiere navale Aegean Yacht di Bodrum è stato consegnato nel 2006.

