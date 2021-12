Yannick Agnel arrestato per violenza sessuale su minore. L'ex campione olimpico di nuoto preso nella sua casa di Parigi

Il francese Yannick Agnel, ex nuotatore e due volte campione olimpico di nuoto ai Giochi di Londra del 2012 (oro nella 4x100m sl e nei 200m sl), è stato arrestato a Parigi e preso in custodia nell'ambito di un'indagine giudiziaria per presunto stupro di minore dell'età di 15 anni dopo una commissione rogatoria del gip, secondo quanto riportato dal sito di CNews.

APPROFONDIMENTI L'ORRORE Abusi sessuali su una 14enne nel Napoletano, arrestato un parente di... LA VIOLENZA Napoli, il figlio di un avvocato napoletano molestato dallo zio:...

I fatti sarebbero accaduti nel 2016

Il procuratore di Mulhouse Edwige Roux-Morizot ha indicato che gli investigatori della Direzione territoriale della polizia giudiziaria di Mulhouse hanno arrestato il campione di nuoto nella sua casa intorno alle 12,15 di oggi, giovedì 9 dicembre. Sempre secondo il pm, la presunta vittima ha sporto denuncia quest'estate, per fatti che risalgono a diversi anni (2016 secondo le informazioni del pm, quando la vittima dei presunti abusi aveva 15 anni).

Il ricco palmares

Agnel, nato a Nîmes il 9 giugno 1992, nel corso della carriera si è specializzato nei 200 e 400 stile libero: su entrambe le distanze è ancora detentore dei primati nazionali sia in vasca da 25 metri che da 50. Nel corso delle Olimpiadi di Londra ha vinto la medaglia d'oro nella 4x100m sl e nei 200m sl e quella d'argento nella 4x200m sl. L'anno successivo, nel 2013, ai mondiali di nuoto di Barcellona ha ottenuto l'oro nei 200m sl e nella 4x100m sl.