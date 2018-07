Tre youtuber morti cadendo in una cascata in Canada: erano del gruppo High on life

Stavano nuotando in cima alle cascate di Shannon Falls, nella Columbia Britannica, in Canada, quando qualcosa è andato storto e il trio di youtuber è precipitato per una trentina di metri predendo la vita:

Secondo il Vancouver Sun, l'incidente si è verificato quando Scraper è scivolata e i compagni hanno tentato di salvarla, precipitando anche loro. Il gruppo, denominato High On Life e nato a Vancouver nel 2012, ha oltre 500 mila utenti su Youtube e 1,1 di follower su Instagram.

Venerdì 6 Luglio 2018, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 20:15

sonocosì, durante una delle tante imprese estreme che li aveva resi famosi sui social col nome di