Zaino di un passeggero esplode nell'aereo, incendio a bordo. «Una palla di fuoco, è stato spaventoso»

È stato un risveglio traumatico quello di Jimmy Levy, ex concorrente di «American Idol», passeggero di un volo in partenza da New York e diretto in Florida. Addormentatosi prima del decollo, il ragazzo è stato infatti svegliato da un'ondata di calore, causata dall'esplosione del suo zaino. Un fatto, questo, che avrebbe causato un piccolo incendio sull'aereo, per fortuna senza conseguenze.

L'esplosione

Stava dormendo tranquillamente Jimmy Levy, ex concorrente della 18esima stagione di «American Idol», quando il suo zaino è esploso sotto alle sue gambe.

Imbarcatosi sul volo 1401 della compagnia aerea JetBlue, in partenza da New York e diretto in Florida, l'attore ha raccontato su Twitter lo spiacevole incidente («Uno dei momenti più spaventosi della mia vita»), avvenuto poco prima del decollo: «Sono stato svegliato da un'improvvisa e terrificante ondata di calore, che apparentemente si è riversata verso il mio viso. Immediatamente ho aperto gli occhi e ho notato il mio zaino, che inizialmente era nascosto sotto il sedile, ora esplodeva e fluttuava in una palla di fuoco». Fortunatamente Levy è riuscito ad evitare che il fuoco si propagasse a tutto l'aereo, anche grazie all'aiuto del personale di bordo.

On Monday I faced one of scariest moments of my life. Right after falling asleep pre-takeoff on my flight back home to South Florida from New York, I was jolted awake by a sudden and terrifying wave of heat, seemingly shooting towards my face. I immediately opened my eyes and… pic.twitter.com/9Zf1pAEBjH — Jimmy Levy (@JimmyLevyMusic) November 1, 2023

Come si vede dal video del cantante su Twitter, dopo l'esplosione sull'aereo è scoppiato il caos. Fortunatamente, però, il personale di bordo è riuscito a spegnere l'incendio e a calmare i passeggeri, che per motivi di sicurezza sono stati comunque fatti evacuare. Nessun danno, quindi, se non alcune ustioni sulle mani di Jimmy Levy, il "colpevole" dell'incendio. Come riportato da lui stesso, a far esplodere lo zaino sarebbe stato il surriscaldamento di un caricabatterie portatile.

