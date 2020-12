Zaki vede la madre in carcere: «Fisicamente e mentalmente sono esausto, esco di cella raramente»

La madre di Patrick Zaki ha visita il figlio in carcere in Egitto. Il ragazzo ha detto di essere «fisicamente e mentalmente esausto: esco raramente di cella, non voglio la realtà». E poi «mi deprime non essere con i miei amici a Bologna». La mamma ha fatto sapere che «la situazione è straziante, non siamo capaci di aiutare nostro figlio».

«Durante la visita, Patrick non era affatto se stesso, era diverso rispetto a qualsiasi altra visita e ci ha letteralmente spezzato il cuore!», hanno sottolineato i familiari dello studente, sottolineando che le parole di Zaki «ci hanno lasciato in lacrime, dato che siamo incapaci di aiutare nostro figlio in questa situazione straziante».

