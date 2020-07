Zaky, prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere

Le autorità egiziane hanno deciso di rinnovare per altri 45 giorni la detenzione preventiva di Patrick Zaky, lo studente e attivista egiziano dell'Università di Bologna, arrestato al suo ritorno al Cairo il 7 febbraio scorso. Lo confermano fonti dell'Egyptian iniative for personal rights (Eipr), l'ong egiziana che segue da vicino il caso dello studente. C'era attesa al Cairo per la sorte di Patrick George Zaky, da oltre cinque mesi in custodia cautelare in Egitto per propaganda sovversiva e oggi è arrivata la brutta sorpresa.

«Nessuno aveva particolare ottimismo, dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia però il fatto che fosse accaduta una cosa imprevista faceva sperare in un esito diverso». L'annuncio sul giovane in carcere dal 7 febbraio era atteso dopo che ieri, per la prima volta dal 7 marzo, gli era stato permesso a sorpresa di comparire davanti ai giudici in presenza dei suoi avvocati.

LEGGI ANCHE Zaky, il tribunale egiziano: altri 45 giorni di carcere. Amnesty: «Decisione choc e inumana»

Che la decisione del tribunale venga annunciata oggi era stato reso noto gli attivisti di 'Patrick Liberò nella loro pagina Facebook e confermata all'ANSA da una sua legale, Hoda Nasrallah. Gli attivisti avevano definito l'udienza «un buon passo in quanto finalmente i suoi avvocati hanno potuto vederlo, anche se molto brevemente».

Adesso, prosegue Noury, «disincrociamo le dita, tiriamoci su le maniche e torniamo a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi cinque mesi e mezzo», ovvero premere «sulle autorità egiziane e naturalmente su quelle italiane perché Patrick sia rilasciato», continuare «a mobilitare la rete dedicando a Patrick iniziative reali e virtuali». «La cosa certa - sottolinea Noury - è che nonostante sia agosto, e nonostante questi 45 giorni, Patrick non verrà dimenticato. Abbiamo una minuscola consolazione: che è vivo, integro, e sta abbastanza bene».



Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA