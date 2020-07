Zaky, morto un giornalista nel suo stesso carcere in Egitto: «Aveva contratto il Covid-19»

Nuovo allarme per Zaky. Mohamed Monir, giornalista egiziano che era detenuto nello stesso carcere di Patrick Zaky a Tora, è morto ieri dopo aver contratto il Covid. Ne dà notizia Amnesty International. «Una notizia terribile - dice il portavoce Riccardo Noury - ma non inaspettata: nella prigione di Tora, dove si trova Patrick Zaky, si è ammalato di Covid-19, per poi morirne in ospedale, un giornalista che mai avrebbe dovuto mettere piede in un carcere. Il rischio contagio nelle carceri è altissimo. Cosa aspetta il governo italiano per sollecitare il rilascio di Patrick?».



