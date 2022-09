Tensione nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Una potente esplosione è stata sentita dopo le 12 nella città di Energodar, proprio nella regione dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Al momento la città è senza elettricità. Lo riferisce Unian che cita il sindaco Dmytro Orlov «Alle 12,20 di oggi i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione si è sentita in città. Subito dopo la corrente elettrica e l'acqua sono state interrotte contemporaneamente», ha affermato il sindaco sui social. Orlov non ha fornito altri dettagli, aggiungendo solo che al momento sono in corso accertamenti.

Terrore nucleare, la fuga dei residenti di Energodar

Nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni, sempre più residenti di Energodar chiedono di lasciare la città occupata e di recarsi nel territorio controllato dall'Ucraina. È la reazione alla crescente minaccia delle azioni russe presso la centrale nucleare di Zaporizhia. Allo stesso tempo, l'agenzia di intelligence ucraina ha osservato che prima dell'aumento del flusso di rifugiati da Energodar, il numero di lavoratori della centrale nucleare che voleva dimettersi era aumentato.

«Ogni giorno il numero aumenta, perché sono i dipendenti di ZAES che sanno di più sulla reale situazione alla centrale e, di conseguenza, la condividono con gli altri cittadini. Una certa zona di oscurità dell'informazione rimane il centro di crisi dello ZANP, in cui gli occupanti non hanno ancora consentito a rappresentanti dell'AIEA. Secondo gli stessi dati, hanno qualcosa e qualcuno da nascondere lì», ha riferito il GUR.

L'Ucraina richiede che gli occupanti russi aprano un corridoio umanitario da Energodar per evacuare donne e bambini dall'area della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Tuttavia, gli occupanti si rifiutano di fornirlo.

Mosca: Kiev spara sulla centrale

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che l'esercito ucraino ha sparato usando l'artiglieria per 15 volte nelle ultime 24 ore sulla città di Energodar, nella zona di Zaporizhzhia, sito della più grande centrale nucleare europea. Lo riferisce l'agenzia di stata statale russa Interfax.

Zelensky: rischio disastro radioattivo

Già ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di nuova provocazione russa dopo il bombardamento delle forze di Mosca nel territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhya, con il rischio di creare un disastro radioattivo. Lo riporta l'Ukraninska Pravda. «A causa dell'ennesimo bombardamento provocatorio russo, l'ultima linea di trasmissione di energia che collega la centrale al sistema energetico dell'Ucraina è stata danneggiata. Ancora una volta la stazione di Zaporizhzhia si è trovata a un passo dal disastro radioattivo». Secondo il leader ucraino «bombardare il territorio della centrale significa che allo Stato terrorista» russo «non importa cosa dice l'Aiea e neanche cosa decida la comunità internazionale». Stando a Zelensky «alla Russia interessa solo il fatto che la situazione peggiori rispetto a prima».

Kiev: esercito sta respingendo attacchi russi nel Donetks

Le Forze armate ucraine hanno respinto gli attacchi dell'esercito russo nella regione di Donetsk, in particolare nelle aree di Soledar, Zaytseve, Shakhta Butivka e Spartak. Lo scrive lo Stato maggiore ucraino su Facebook nell'aggiornamento delle sei del mattino, riportato da Ukrinform I russi, spiega l'esercito di Kiev, continua a concentrare i suoi sforzi per stabilire il pieno controllo sul territorio della regione di Donetsk, tenendo i distretti temporaneamente catturati della regione di Kherson, parte della regione di Kharkiv, la regione di Zaporizhzhia e la regione di Mykolaiv. Permane la minaccia di massicci attacchi aerei e missilistici sulle infrastrutture militari e civili in tutto il territorio ucraino. Nel Mar Nero, le portaerei russe Kalibr sono in allerta. Nell'ultima giornata le truppe di Mosca hanno lanciato tre attacchi missilistici e più di 35 attacchi aerei, 50 attacchi Mlrs.