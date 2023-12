Zaporizhzhia, rischiato stanotte «l'incidente nucleare»: l'annuncio di Energoatom. Ecco cosa è successo

La scorsa notte l'Ucraina è stata attaccata da 11 droni kamikaze russi «Shahed di fabbricazione iraniana» lanciati dalla Crimea, 10 dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea nella regione di Odessa, e da un missile di crociera Kh-59 nella regione di Dnipropetrovsk, anch'esso abbattuto. Lo scrive l'aeronautica militare di Kiev citata da Ukrinform, che non fornisce altri dettagli.

Russia, Putin aumenti il numero di militari nell'esercito

Il presidente russo Vladimir Putin, con un suo decreto, aumenta di quasi 170 mila il numero dei militari russi.

Secondo il ministero della Difesa russo non sarebbe prevista una mobilitazione. L'aumento dovrebbe essere attuato in più fasi e riguardare in particolare i cosiddetti soldati a contratto, ha spiegato il ministero. L'aumento del numero di militari, ha spiegato il ministero, «è dovuto alle crescenti minacce al paese associate alla conduzione di un'operazione militare speciale e alla continua espansione della Nato».