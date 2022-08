Arrivano i primi risultati della missione dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, su Zaporizhzia, la centrale nucleare in Ucraina contesa tra Kiev e Mosca. «Ci sono stati bombardamenti nell'area di Zaporizhzia giovedì, venerdì e sabato, ma le informazioni sulla natura del danneggiamento sono incomplete. I bombardamenti hanno colpito i cosiddetti edifici speciali dell'impianto, situati a circa cento metri dagli edifici del reattore. Ci sono stati danni anche ad alcune condutture dell'acqua, ora riparate». Lo scrive l'Aiea sul suo profilo Twitter.

#Ukraine has informed the IAEA of renewed shelling in recent days at the site of #Zaporizhzhya NPP but that all safety systems remain operational and radioactivity is within normal range. https://t.co/YdJxbKvxpC pic.twitter.com/qGzApHbkqo

