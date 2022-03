Zelensky a Montecitorio (ma non c'è il tutto esaurito): discorso di 12 minuti, due standing ovation dei parlamentari

Dopo aver parlato con Papa Francesco, Volodymyr Zelensky "arriva" al Parlamento italiano. Alle 11 il presidente ucraino è intervenuto davanti ai parlamentari, riuniti a Montecitorio (inizialmente non al gran completo). Il suo intervento è cominciato con una standing ovation, durata circa un minuto. Poi, introdotto dai presidenti della Camera e del Senato Fico e Casellati, ha preso la parola: «Capisco che voi desiderate la pace e difendete la vostra patria. La devastazione della guerra sta uccidendo la nostra gente e distruggendo le nostre città. Tutto questo è cominciato da una sola persona. Ad oggi sono morti 117 bambini e l’artiglieria russa non smette di uccidere», ha detto.

«Roma e Genova come Kiev e Mariupol»

«Obiettivo non è l’Ucraina, ma l’Europa, avere il controllo della vostra politica, dei vostri valori. L’Ucraina è solo il cancello per l’esercito russo per entrare in Europa». Zelensky, per raccontare l'orrore della guerra, ha provato a paragonare le città colpite a quelle italiane: «Mariupol è come Genova, io ci sono stato. Ora a Mariupol non c’è più niente. Immaginate la vostra Genova distrutta. Kiev è importante come Roma. Ogni giorno cadono bombe e arrivano missili».

Successivamente il presidente ucraino ha ringraziato l’Italia per l’aiuto offerto: «State accogliendo oltre 70.000 profughi, molti sono bambini, in Italia è nato il primo bimbo scappato dalla guerra. Avete condiviso il nostro dolore. Ma ora l’Italia congeli i beni russi e chiuda i porti». Il discorso di Zelensky è durato 12 minuti. Al termine ha ricevuto la seconda standing ovation. Poi ha preso la parole il Premier Mario Draghi.

