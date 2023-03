Bakhmut, morto il volontario Da Vinci per difendere la città ucraina: era stato premiato da Zelensky con la medaglia «Eroe per l'Ucraina»

Dmytro Kotsyubaylo, nome di battaglia «Da Vinci», è stato ucciso nelle ultime ore vicino a Bakhmut. Aveva 27 anni. Il comandante si era guadagnato il più alto riconoscimento ucraino - la medaglia «Eroe dell'Ucraina». Era un membro della «Rivoluzione della Dignità». Nel 2014 era stato gravemente ferito a Peski, nella regione di Donetsk, e dopo essersi ripreso era tornato al fronte.

Su un post della pagina Instagram «ukraine_defence» si legge:«...Una perdita enorme. La pace e la relativa sicurezza nelle retrovie dell'Ucraina, così come nel resto d'Europa, avvengono per merito di queste persone. Ricordate sempre il prezzo. La libertà è molto costosa. Dmytro Kotsyubaylo per sempre nell'olimpo degli eroi nazionali. Mantenere la linea. Gloria agli eroi».





È morto mentre le truppe russe continuano ad avanzare sul territorio ucraino dopo la controffensiva ucraina dello scorso autunno. Lo scorso anno era stato inserito nella lista degli Under 30 di Forbes 2022 «The Face of the Future» che presenta i giovani ucraini «che ricostruiranno il Paese».



Dmytro Kotsyubaylo, è stato ucciso in battaglia vicino alla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, definendolo «eroe dell'Ucraina, volontario, uomo-simbolo, uomo-coraggio».



Dmytro "Da Vinci" Kotsiubailo, Hero of Ukraine, died near Bakhmut.



Dmytro began defending Ukraine in 2014, after the Revolution of Dignity, when he was just 18. He was heavily wounded but came back to the frontlines to fight for freedom of his motherland.



