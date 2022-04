Zelensky sfuggito all'omicidio nelle prime ore del conflitto: «Soldati russi stavano per entrare nel palazzo presidenziale»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è sfuggito alla cattura e all'assassinio nelle prime ore del conflitto. Lo scrive sul numero pubblicato oggi la rivista americana Time che dedica a Zelensky la copertina e un vasto servizio in cui si racconta la vita quotidiana del leader nel bunker da dove guida la risposta all'attacco russo.

Il presidente ucraino è stato ampiamente lodato per la sua risposta all'invasione nei 65 giorni trascorsi da quando le prime truppe russe sono entrate in Ucraina . Si è rivolto al Congresso degli Stati Uniti, alla Banca Mondiale e ai Grammy Awards; Boris Johnson è tra le figure di alto profilo desiderose di farsi vedere in sua compagnia. Ma il suo tempo, come leader di un paese sotto l'attacco di un vicino molto più potente, sarebbe potuto finire entro poche ore dall'inizio dell'invasione, secondo le interviste pubblicate da Time.

Parlando con il giornalista Simon Shuster, che ha trascorso due settimane nel complesso presidenziale di Kiev, Zelensky ha descritto come le truppe russe siano arrivate vicino a trovare lui e la sua famiglia mentre tentavano di impadronirsi del distretto governativo della capitale il primo giorno del conflitto. Mentre molti dei suoi ricordi di quelle prime ore sono rimasti "frammentati", Zelensky ha detto che l'alba del 24 febbraio è stata eccezionale.

Dopo l'inizio dei bombardamenti, lui e sua moglie, Olena Zelenska, sono andati a dire alla figlia, 17 anni, e al figlio, nove, di prepararsi a fuggire dalla loro casa. «Li abbiamo svegliati», ha detto Zelensky a Time. Le squadre d'attacco russe si erano paracadutate a Kiev per uccidere o catturare lui e la sua famiglia. «Prima di quella notte, avevamo visto solo cose del genere solo nei film», ha detto alla rivista Andriy Yermak, capo del personale del presidente ucraino.

Il primo giorno di guerra sono scoppiati scontri a fuoco intorno al quartiere sede del governo. «Le guardie all'interno del complesso hanno spento le luci e hanno portato giubbotti antiproiettile e fucili d'assalto per Zelensky e circa una dozzina di aiutanti» ha detto Shuster. Uno dei pochi funzionari che sapeva come usare le armi era Oleksiy Arestovych, un veterano dei servizi segreti militari ucraini. «Era un manicomio assoluto», ha detto Arestovych a Time.

La notte seguente, dopo aver rifiutato le offerte di un ambiente più sicuro - inclusa un'evacuazione da parte delle forze statunitensi e britanniche che gli avrebbero consentito di istituire un governo in esilio - Zelensky è uscito nel cortile per registrare un videomessaggio ormai famoso sul suo telefono. In quel momento Zelensky ha detto di essere diventato veramente consapevole del suo ruolo nella guerra. «Capisci che stanno guardando», ha detto alla rivista. «Sei un simbolo. Devi agire come deve agire il capo dello Stato».