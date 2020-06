2 giugno, Conte su Facebook: «Stop a inutili divisioni, collaboriamo in questo momento difficile»

Nel giorno della Festa della Repubblica, il premier Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio in cui tende la mano all'opposizione e chiede di raccogliere l'invito alla collaborazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Non c'è tempesta che possa piegare questa bandiera, simbolo della nostra comune appartenenza, dei nostri valori fondativi», scrive Conte.



«Uniamo e concentriamo tutte le nostre energie nello sforzo condiviso di rialzarci e ripartire con la massima determinazione. Scacciamo via la tentazione delle inutili rincorse a dividerci e dello spreco di energie nel rimarcare i contrasti in questo momento di grande difficoltà», si legge nel post del Presidente del Consiglio.«La ricorrenza di oggi ci restituisce alla memoria una grande testimonianza storica, una prova collettiva di grande coraggio e fiducia, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella, che assume ancor più rilievo nel momento attuale. Dobbiamo tutti raccogliere l'invito del Capo dello Stato a collaborare, pur nella distinzione dei ruoli e delle posizioni politiche. È necessario che ognuno faccia la propria parte, come è sempre stato nei momenti più difficili della nostra storia. L'Italia, la nostra comunità, è la nostra forza».