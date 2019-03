L'8 marzo del sindaco del mondo: «La strada è ancora lunga, non credo nel Me Too»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 10 Marzo 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 9 marzo di Valeria Mancinelli, il sindaco del mondo, è una giornata pesante. Forse non più delle altre che da qualche anno, almeno da 5 eletta la prima volta nel giugno 2013, riconfermata il 24 giugno del 2018 sempre da rappresentante del Pd, sempre alla guida di una coalizione larga di centrosinistra, sempre con una percentuale superiore al 62% - si trova a vivere la prima cittadina di Ancona a cui la City Mayors Fondation ha appena conferito il World Mayor Price, ma comunque non precisamente come il sabato di una persona normale.Lei lo racconta così: «Un passaggio al mio studio di avvocato dove tornerò domani (oggi, domenica, ndr), la presenza istituzionale a un paio di iniziative pubbliche, una relazione al corso dei giovani amministratori marchigiani del Pd, un salto a casa per tirare il respiro e poi nel pomeriggio un'inaugurazione a cui tengo molto e la partecipazione alla presentazione del libro di Matteo Renzi, Un'altra strada». Tra una cosa e l'altra, però con priorità assoluta e attenzione vigile, una capatina a casa della madre di 97 anni. «È sempre così. Ma io prendo la notizia dalla parte buona: è sabato, cioè la settimana è finita, e un po' di riposo comunque mi tocca», dice scansando ogni lamentazione.Il 9 marzo viene dopo l'8, segue la giornata della Festa della donna e, riposte le mimose, fa pensare a quel titolo degli Area che rielaborava l'affermazione marinettiana riferita a D'Annunzio: «Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano». Nel senso che scandisce il ritorno alla normalità di una condizione complicata e difficile, per molti versi drammatica, che consegna la prosaica concretezza di un ruolo. Una quotidianità che il sindaco Mancinelli affronta da subito con buon senso spiccio quando tra il farsi chiamare sindaco o sindaca sceglie la praticità: «Come vuole, francamente non annetto particolare rilevanza alla questione».«Come fanno tutte le donne che lavorano. Certo, sarebbe stato un ulteriore problema, per il tempo e soprattutto per le energie da ricavare. Io ho quasi 64 anni, sono impegnata in politica da quando ero ragazzina e confesso che, pur mantenendoli, i rapporti umani ne hanno risentito».